FACUA Córdoba denuncia la ilegalidad de la reducción horaria del taxi a través del taxímetro
Una Directiva Europea señala que la legislación nacional no podrá exigir la instalación de programas que apaguen automáticamente el contador pasadas ciertas horas.
FACUA.org
Córdoba-01/07/2014
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FACUA Córdoba ha denunciado al Ayuntamiento de Córdoba la ilegalidad de la reducción horaria del taxi a través del taxímetro por incumplir la Directiva 2004/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, relativa a los instrumentos de medida