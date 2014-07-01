Nuestras accionesEl Ayuntamiento obliga a limitar su funcionamiento a 18 horas

FACUA Córdoba denuncia la ilegalidad de la reducción horaria del taxi a través del taxímetro

Una Directiva Europea señala que la legislación nacional no podrá exigir la instalación de programas que apaguen automáticamente el contador pasadas ciertas horas.

FACUA.org
Córdoba-01/07/2014
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FACUA Córdoba ha denunciado al Ayuntamiento de Córdoba la ilegalidad de la reducción horaria del taxi a través del taxímetro por incumplir la Directiva 2004/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, relativa a los instrumentos de medida

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