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FACUA Córdoba denuncia un cúmulo de irregularidades en establecimientos ambulantes instalados en la Feria de Mayo

Critica la pasividad de la Delegación de Salud y Consumo del Ayuntamiento ante los incumplimientos de la normativa.

FACUA.org
Córdoba-24/05/2010
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La Asociación de Consumidores en Acción de Córdoba-FACUA ha realizado un estudio sobre cincuenta y seis establecimientos ambulantes ubicados en el recinto ferial y sus alrededores. En el mismo ha detectado un cúmulo de irregularidades en materia de información a

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