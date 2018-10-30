FACUA Córdoba denuncia un nuevo incumplimiento del Reglamento Andaluz del Taxi por parte del Ayuntamiento
El concejal de Movilidad, Andrés Pino, ha vulnerado ya hasta en tres ocasiones las normativas preceptivas para modificar las propuestas del sector.
FACUA.org
Córdoba-30/10/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Córdoba denuncia un nuevo incumplimiento del Reglamento Andaluz del Taxi y de la Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio del Taxi por parte del Ayuntamiento cordobés.
La asociación señala que el concejal de Movilidad y Transportes, André