FACUA Córdoba denuncia una nueva fiesta para menores por carecer de seguridad, entre otras cuestiones
Ayode Eventos está promocionando fiestas de graduación sin numerar y sin controlar las entradas que vende. La asociación pide inspecciones a las autoridades.
FACUA.org
Córdoba-30/05/2017
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FACUA Córdoba ha denunciado ante la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía y el Área de Seguridad del Ayuntamiento de la capital la venta irregular de entradas para fiestas dirigidas a estudiantes en una discoteca.
El local, Ayode Eventos (Antiguo sal&