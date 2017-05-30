Nuestras accionesSegunda denuncia en un mes

FACUA Córdoba denuncia una nueva fiesta para menores por carecer de seguridad, entre otras cuestiones

Ayode Eventos está promocionando fiestas de graduación sin numerar y sin controlar las entradas que vende. La asociación pide inspecciones a las autoridades.

FACUA.org
Córdoba-30/05/2017
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FACUA Córdoba ha denunciado ante la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía y el Área de Seguridad del Ayuntamiento de la capital la venta irregular de entradas para fiestas dirigidas a estudiantes en una discoteca.

El local, Ayode Eventos (Antiguo sal&

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