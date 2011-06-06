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FACUA Córdoba elabora un decálogo para los usuarios de piscinas

La Asociación recuerda las obligaciones de las piscinas y usuarios en relación a las medidas de seguridad, higiene y atención de reclamaciones.

FACUA.org
Andalucía-06/06/2011
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Dentro de su campaña de información y asesoramiento a los consumidores sobre sus derechos en vacaciones, la Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de Córdoba-FACUA elabora un decálogo con recomendaciones para los usuarios de piscinas de uso co

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