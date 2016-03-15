FACUA Córdoba entrega los premios de su 8º Concurso Provincial de Fotografía
El certamen, organizado con motivo de la celebración del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, ha girado en torno al consumo y medio ambiente y se ha dirigido a jóvenes de entre 12 y 18 años.
FACUA.org
Córdoba-15/03/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Fotografía Enredados entre desechos, de Cristina Segovia, ganadora del 8º Concurso de Fotografía de FACUA Córdoba.
FACUA Córdoba ha entregado este martes 15 de marzo los premios de su 8º Concurso Provincial de Fotografía dirigido a jóvenes de entre 12 y 18 años.
Organizado con motivo del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores ha tenido como lema&nb