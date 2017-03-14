FACUA Córdoba entrega los premios de su 9º Concurso Provincial de Fotografía
El certamen, organizado con motivo de la celebración del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, ha girado en torno al consumo y medio ambiente y se ha dirigido a jóvenes de entre 12 y 18 años.
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Córdoba-14/03/2017
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Fotografía "Desechados", presentada por Sandra Comino, ganadora de esta edición. | Imagen: FACUA.
FACUA Córdoba ha entregado este martes 14 de marzo los premios de su 9º Concurso Provincial de Fotografía, dirigido a jóvenes de entre 12 y 18 años y organizado con motivo del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores.
El acto ha sido presidi