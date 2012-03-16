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FACUA Córdoba entrega los premios del IV Concurso Provincial de Fotografía para Estudiantes

El certamen ha tenido como temática el consumo y el medio ambiente, y se ha organizado con motivo de la celebración del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores.

FACUA.org
Córdoba-16/03/2012
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FACUA Córdoba ha entregado, este viernes 16 de marzo, los premios del IV Concurso Provincial de Fotografía para estudiantes de 12 a 18 años.

El concurso se ha organizado con motivo del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, ha tenido como lema Cons

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