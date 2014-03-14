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FACUA Córdoba entrega los premios del VI Concurso Provincial de Fotografía

El certamen, organizado con motivo de la celebración del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, ha girado en torno al consumo y medio ambiente y se ha dirigido a estudiantes de entre 12 y 18 años.

FACUA.org
Córdoba-14/03/2014
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FACUA Córdoba ha entregado, este viernes 14 de marzo, los premios del VI Concurso Provincial de Fotografía, dirigido a estudiantes de entre 12 y 18 años.

Organizado con motivo del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores ha tenido como lema Consumo y

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