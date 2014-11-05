FACUA Córdoba exige su participación en el Consejo Asesor de Comercio del Ayuntamiento
La asociación no entiende este órgano municipal sin la representación de uno de los principales agentes implicados en el mercado como son los consumidores.
FACUA.org
Córdoba-05/11/2014
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Sorprendentemente para FACUA Córdoba en el Consejo Municipal Asesor de Comercio no están representados los consumidores y usuarios como unos de los principales agentes del mercado.
La asociación ha reiterado al Ayuntamiento la necesidad de incluir a los representantes