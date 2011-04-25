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FACUA Córdoba imparte actividades formativas dirigidas a inmigrantes

Las jornadas tratan sobre los derechos de los consumidores en el alquiler de la vivienda, la contratación de los suministros, la telefonía móvil y el roaming.

FACUA.org
Córdoba-25/04/2011
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La Asociación de Consumidores en Acción de Córdoba-FACUA está desarrollando actividades formativas bajo el título «Los derechos de los inmigrantes como consumidores».

En el marco de esta campaña, desarrollada con la colaboración de

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