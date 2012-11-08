FACUA Córdoba inicia en la provincia los talleres escolares sobre ahorro de agua
Bajo el nombre "1 Gota X 1 Vida", son ya más de 1.500 los alumnos que se han beneficiado de estas actividades formativas.
FACUA.org
Córdoba-08/11/2012
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FACUA Córdoba, en colaboración con la Diputación Provincial y Aguas de Córdoba (Emproacsa), han iniciado las actividades formativas 1 Gota X 1 Vida en los centros escolares de la provincia sobre el uso correcto y responsable del agua.
Las actividades, i