FACUA Córdoba participa en una mesa redonda dentro de los cursos de verano de Corduba 2010
El seminario ha sido promovido por el Consejo Social de la Universidad de Córdoba bajo la dirección del Defensor de la Ciudadanía.
FACUA.org
Córdoba-22/09/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Asociación de Consumidores en Acción de Córdoba-FACUA ha participado en una mesa redonda sobre mecanismos de defensa del consumidor, enmarcada dentro de los cursos de verano de Corduba 2010.
Francisco Martínez Claus, presidente de FACUA Córdoba