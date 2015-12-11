FACUA Córdoba participa en una mesa redonda sobre turismo colaborativo
Celebradas el 11 de diciembre en la capital cordobesa, han analizado las necesidades de un nuevo perfil de turista y sus repercusiones.
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Córdoba-11/12/2015
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Francisco Martínez Claus, presidente de FACUA Córdoba, ha participado este viernes 11 de diciembre en una mesa redonda en las jornadas Turismo colaborativo. El turista 3.0 organizadas por la Asociación Provincial de Agencias de Viajes de Córdoba.
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