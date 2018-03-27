FACUA Córdoba, personada como acusación popular en el caso del cotillón de La Rambla
El procedimiento está abierto por un presunto delito de estafa contra la empresa Eventos Color Sur SL, organizadora de la fiesta de fin de año celebrada en el Hotel Atalaya del municipio cordobés.
FACUA.org
Córdoba-27/03/2018
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FACUA Córdoba se ha personado como acusación popular por un presunto delito de estafa en el caso del cotillón celebrado en el Hotel Atalaya del municipio de La Rambla, para actuar en representación de los intereses generales de los consumidores.
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