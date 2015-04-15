Nuestras acciones

FACUA Córdoba presenta alegaciones al proyecto de ordenanza del Taxi

El documento aprobado por el ayuntamiento destaca por una clara falta de protección sobre los derechos fundamentales de los usuarios ante la contratación de un servicio.

FACUA.org
Córdoba-15/04/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Córdoba ha presentado las alegaciones correspondientes al proyecto de Ordenanza Reguladora del Servicio del Taxi de Córdoba al carecer dicho documento de una clara falta de protección sobre los derechos fundamentales de lo

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos