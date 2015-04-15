FACUA Córdoba presenta alegaciones al proyecto de ordenanza del Taxi
El documento aprobado por el ayuntamiento destaca por una clara falta de protección sobre los derechos fundamentales de los usuarios ante la contratación de un servicio.
FACUA.org
Córdoba-15/04/2015
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FACUA Córdoba ha presentado las alegaciones correspondientes al proyecto de Ordenanza Reguladora del Servicio del Taxi de Córdoba al carecer dicho documento de una clara falta de protección sobre los derechos fundamentales de lo