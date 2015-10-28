FACUA Córdoba presenta la octava edición de su concurso provincial de fotografía

Nuestras acciones | Bajo el lema 'Consumo y medio ambiente'

De izquierda a derecha Alba Doblas, concejal de Hacienda, Participación Ciudadana, Salud y Vivienda del Ayuntamiento de Córdoba, Francisco Martínez Claus, presidente de FACUA Córdoba, Aurora Mª Barbero, delegada de Consumo y Participación Ciudadana y Esther Ruiz, delegada de Educación.