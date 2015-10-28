FACUA Córdoba presenta la octava edición de su concurso provincial de fotografía
El certamen va dirigido a jóvenes de entre doce y dieciocho años. El plazo de entrega de las obras finaliza el 22 de febrero de 2016.
FACUA.org
Córdoba-28/10/2015
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De izquierda a derecha Alba Doblas, concejal de Hacienda, Participación Ciudadana, Salud y Vivienda del Ayuntamiento de Córdoba, Francisco Martínez Claus, presidente de FACUA Córdoba, Aurora Mª Barbero, delegada de Consumo y Participación Ciudadana y Esther Ruiz, delegada de Educación.
FACUA Córdoba ha presentado este miércoles 28 de octubre la octava edición de su concurso provincial de fotografía para jóvenes de