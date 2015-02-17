FACUA Córdoba reanuda por cuarto año consecutivo los talleres para niños '1 Gota x 1 Vida'
En esta edición la iniciativa beneficiará a cerca de 1.400 escolares, que además recibirán un ejemplar del libro "Plof, plof, plof y Goti nació".
FACUA.org
Córdoba-17/02/2015
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