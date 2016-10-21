FACUA Córdoba rechaza que el aparcamiento del hospital público Reina Sofía pase a ser de pago
La asociación reclama a la Consejería de Salud de la Junta que revoque la decisión de cobrar a los usuarios y recuerda a ésta que la administración ya recauda los fondos necesarios a través de las cotizaciones.
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Córdoba-21/10/2016
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El aparcamiento del Reina Sofía siempre ha sido, desde su inauguración en 1976, gratuito. | Imagen: Europa Press.
FACUA Córdoba ha mostrado su rechazo al anuncio por parte de la directora gerente del hospital público Reina Sofía de Córdoba, Marina Álvarez, de cobrar a los usuarios por utilizar el