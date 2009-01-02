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FACUA Córdoba recibe numerosas denuncias por graves irregularidades en el cotillón de la Hacienda La Albaida

La Asociación denunciará los hechos ante el Servicio de Consumo.

FACUA.org
Córdoba-02/01/2009
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La Asociación de Consumidores en Acción de Córdoba-FACUA ha recibido este viernes 2 de enero numerosas denuncias de usuarios que indican haber sufrido graves irregularidades en el cotillón de la Hacienda La Albaida.

Se trata de una de las fiestas de Fin de A&nt

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