FACUA Córdoba recibe numerosas denuncias por graves irregularidades en el cotillón de la Hacienda La Albaida
La Asociación denunciará los hechos ante el Servicio de Consumo.
FACUA.org
Córdoba-02/01/2009
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