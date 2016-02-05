FACUA Córdoba se opone a la nueva tasa para el mantenimiento de los cementerios
La asociación critica que el interventor del Ayuntamiento solo plantee una solución que penaliza aún más a las economías cordobesas.
FACUA.org
Córdoba-05/02/2016
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