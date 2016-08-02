Nuestras accionesPide mayor peso de las asociaciones de consumidores

FACUA Córdoba se reúne con representantes de Ganemos en el ayuntamiento de la capital

La asociación ha reclamado a los representantes municipales mayor sensibilidad en cuanto a las políticas de consumo, así como en relación a la participación de las asociaciones de usuarios.

FACUA.org
Córdoba-02/08/2016
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FACUA Córdoba se ha reunidocon representantes de Ganemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital con el fin de trasladar a los representantes municipales de dicha formación distintas reclamaciones relacionadas con las políticas de consumo. 

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