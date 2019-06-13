FACUA Córdoba tacha de inadmisible que el Consistorio prohíba el acceso de comida al concierto de Rosalía
La asociación, que reclamó en un escrito al delegado de Cultura que lo permita, critica que la alcaldesa mantenga su postura de favorecer aún más a la empresa organizadora a costa de penalizar a los asistentes.
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Córdoba-13/06/2019
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Imagen: Europa Press.
FACUA Córdoba califica de inadmisible que el Ayuntamiento de la ciudad continúe adelante con la prohibición de llevar comida y bebida de fuera al interior del recinto donde se celebrará el concierto de la artista Rosalía este sábado 15 de junio, evento qu