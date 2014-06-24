FACUA Córdoba y la Diputación provincial desarrollan por segundo año el programa 'Creciendo en Derechos'
Durante los meses de julio y agosto se realizarán talleres formativos en las escuelas de verano de ocho municipios.
FACUA.org
Córdoba-24/06/2014
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La vicepresidenta segunda de la Diputación de Córdoba y diputada de Consumo y Relaciones Sociales, María Jesús Botella, y el presidente de FACUA Córdoba, Francsico Martínez.
FACUA Córdoba y la Diputación Provincial ponen en marcha por segundo año consecutivo el programa Creciendo en Derechos. Los talleres formativos, dirigidos a niños de entre seis y doce años, se impartirán en ocho localidades; Añora, Villavi