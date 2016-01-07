Nuestras accionesLa organización logra así presencia activa en todas las autonomías

FACUA crea delegaciones territoriales en siete comunidades autónomas

Los socios han elegido democráticamente a los delegados de Aragón, Asturias, Cantabria, Extremadura, La Rioja, Navarra y País Vasco.

FACUA.org
España-07/01/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción crea siete delegaciones territoriales en otras tantas comunidades autónomas donde la asociación no contaba con organizaciones de consumidores en funcionamiento, logrando así presencia activa en toda España.

Este nuevo avance t

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos