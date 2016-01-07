FACUA crea delegaciones territoriales en siete comunidades autónomas
Los socios han elegido democráticamente a los delegados de Aragón, Asturias, Cantabria, Extremadura, La Rioja, Navarra y País Vasco.
FACUA.org
España-07/01/2016
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FACUA-Consumidores en Acción crea siete delegaciones territoriales en otras tantas comunidades autónomas donde la asociación no contaba con organizaciones de consumidores en funcionamiento, logrando así presencia activa en toda España.
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