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FACUA crea una plataforma nacional de afectados por Orizonia

FACUA reclama a las comunidades autónomas que aclaren si Orizonia, sus mayoristas y minoristas depositaron las fianzas que establece la legislación.

FACUA.org
España-26/02/2013
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FACUA-Consumidores en Acción ha creado una plataforma nacional de afectados por Orizonia. Ante el cierre de las más de 950 oficinas de sus agencias Vibo Viajes y la incógnita sobre el futuro del grupo, FACUA ha comenzado una serie de iniciativas en defensa de los derechos de los usuarios (act

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