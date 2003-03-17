FACUA crea una web para informar a los afectados por los cierres de academias Wall Street Institute
La Federación demanda a la empresa que devuelva el dinero a los afectados por los cierres de centros propios y franquiciados si no tiene capacidad para garantizar la continuidad de las clases.
FACUA.org
España-17/03/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha creado una web en la que recoge sus acciones para defender a los afectados por los cierres de numerosas academias Wall Street Institute en distintas provincias españolas.
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