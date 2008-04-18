FACUA cree que la absorción de Yoigo por Orange eliminaría la poca competencia que existe en el sector del móvil
Considera que la posible compra de TeliaSonera por France Telecom sería negativa para los consumidores españoles.
FACUA.org
España-18/04/2008
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FACUA-Consumidores en Acción considera que la posible compra de TeliaSonera por France Telecom, que ha mostrado su interés por el grupo nórdico, sería negativa para los consumidores españoles. La asociación cree que la absorción de Yoigo, la marca