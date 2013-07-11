Nuestras accionesNo existen evidencias sanitarias ni de ahorro para tomar esta medida

FACUA cree que la desfinanciación de anticonceptivos es un nuevo ataque a los derechos de la mujer

La asociación plantea la existencia de motivos ideológicos para quitarle la subvención a unos fármacos teóricamente más modernos y menos lesivos.

FACUA.org
España-11/07/2013
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FACUA-Consumidores en Acción considera que la retirada de la financiación para una quincena de anticonceptivos orales de tercera generación a partir del 1 de agosto es un ataque contra el derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad.

La asociación se cuesti

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