FACUA cree que la desfinanciación de anticonceptivos es un nuevo ataque a los derechos de la mujer
La asociación plantea la existencia de motivos ideológicos para quitarle la subvención a unos fármacos teóricamente más modernos y menos lesivos.
FACUA.org
España-11/07/2013
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Estas pastillas son usadas también como tratamiento para desajustes hormonales, acné o incluso la prevención de diversos cánceres y enfermedades. | Foto: Selbe B (CC BY-NC-ND 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción considera que la retirada de la financiación para una quincena de anticonceptivos orales de tercera generación a partir del 1 de agosto es un ataque contra el derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad.
La asociación se cuesti