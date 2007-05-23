FACUA cree que la 'eurotarifa' es demasiado cara y no propiciará una bajada razonable en los precios libres del 'roaming'
El precio por minuto de la tarifa regulada será en 2007 entre un 35 y un 39% más bajo que los que cobran actualmente las principales compañías españolas.
FACUA.org
Europa-23/05/2007
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