FACUA cree que la falta de información puede hacer complicado y problemático para los usuarios el apagón analógico en 2010
Advierte de la adquisición prematura de sintonizadores por usuarios que residen en zonas sin cobertura de TDT o que desconocen que sus bloques de viviendas requieren modificaciones en sus instalaciones de antena.
FACUA.org
España-30/11/2006
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Hoy se cumple un año del inicio de las emisiones de Televisión Digital Terrestre (TDT). La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) cree que la falta de información de la que todavía disponen los usuarios sobre las medidas que deben llevarse a cabo pa