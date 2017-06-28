Nuestras accionesLa demanda para ser atendidos se multiplica antes de las vacaciones

FACUA critica el colapso para renovar DNI o pasaporte y reclama a Interior más personal en las oficinas

La asociación recibe numerosas quejas de usuarios a los que se les está dando cita a casi dos meses vista. Acusa al Ministerio de falta de previsión ante una incidencia que se repite cada año por estas fechas.

FACUA.org
España-28/06/2017
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FACUA-Consumidores en Acción reclama al Ministerio de Interior que destine más personal, así como los medios necesarios, a la atención para obtener el DNI y pasaporte en las oficinas que expiden ambos documentos debido a la enorme demanda de citas y a la demora acumula

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