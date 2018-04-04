FACUA critica el recorte del presupuesto destinado a la Agencia Española de Protección de Datos
Los Presupuestos Generales del Estado de 2018 reducen en un 1,3% la cantidad dirigida a la AEPD, que contará con 190.000 euros menos.
FACUA.org
España-04/04/2018
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