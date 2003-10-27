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FACUA critica la limitada bajada tarifaria que Telefónica aplicará a partir del 31 de octubre, que no compensa la subida de la cuota de abono

La reducción en las llamadas de fijo a móvil, las segundas más utilizadas por los consumidores, ni siquiera alcanza la mejores ofertas de la competencia.

FACUA.org
España-27/10/2003
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) critica la limitada bajada tarifaria que Telefónica de España aplicará a partir del 31 de octubre, que se reduce a las llamadas interprovinciales y de fijo a móvil, la cual no compensa en absoluto la importa

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