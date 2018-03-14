FACUA critica la nefasta gestión del Gobierno en materia de pensiones
El portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, denuncia que "las políticas de Rajoy están representando una ruina para nuestros mayores".
FACUA.org
España-14/03/2018
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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante el debate sobre las pensiones en el Congreso de los Diputados. | Imagen: Europa Press
FACUA-Consumidores en Acción critica el discurso del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante el debate sobre las pensiones que se está produciendo en el Congreso de los Diputados. «Si no hay dinero para revalorizar las pensiones como mínimo