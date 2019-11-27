FACUA critica que el Congreso haya dado luz verde al llamado 'Decretazo digital'
La asociación considera lamentable el voto a favor de PSOE, PP y Ciudadanos así como la abstención de Unidas Podemos.
FACUA.org
España-27/11/2019
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