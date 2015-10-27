FACUA critica que el Europarlamento retrase el fin del 'roaming' y sólo afecte a usuarios de vacaciones
Hasta 2017 no será efectivo que los servicios de telefonía cuesten lo mismo desde cualquier país de la UE, pero sólo si se viaja por periodos cortos de tiempo.
FACUA.org
España-27/10/2015
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FACUA critica que el Parlamento Europeo haya vuelto a retrasar hasta 2017 el final del roaming en la UE, esto es, la tarifa de voz y datos que las compañías de telecomunicaciones cobran a los usuarios de móvil cuando se encuentran en otro país de la UE diferente