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FACUA critica que la consejera de Salud dé largas en lugar de actuar ante las irregularidades de UCA-UCE

Marina Álvarez ha reconocido en el Parlamento que tenía una "información anónima" sobre los pagos secretos de empresas antes de que los destapase 'Infolibre'.

FACUA.org
Andalucía-02/02/2018
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FACUA Andalucía critica que la consejera de Salud, Marina Ávarez, haya dado largas en lugar de anunciar una actuación inmediata ante las gravísimas irregularidades de la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE), que preside el ex secr

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