Nuestras accionesLas empresas disponen de dos años más para cumplir íntegramente con la obligatoriedad del reglamento

FACUA critica que la nueva norma sobre etiquetado de alimentos aún no contemple la información nutricional

La asociación también lamenta que Europa ceda a las presiones de la industria no pronunciándose sobre la exigencia de advertir de la presencia de los poco recomendables ácidos grasos hidrogenados 'trans' en los productos que los incluyen entre sus ingredientes.

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España-18/12/2014
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Desde el pasado 13 de diciembre ya es obligatorio para las todas las empresas españolas el cumplimiento de la nueva normativa sobre información alimentaria. Una vez transcurrido el periodo transitorio de tres años desde la entrada en vigor del Reglamento 1169/2011 aprobado po

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