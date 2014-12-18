FACUA critica que la nueva norma sobre etiquetado de alimentos aún no contemple la información nutricional
La asociación también lamenta que Europa ceda a las presiones de la industria no pronunciándose sobre la exigencia de advertir de la presencia de los poco recomendables ácidos grasos hidrogenados 'trans' en los productos que los incluyen entre sus ingredientes.
FACUA.org
España-18/12/2014
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Los consumidores deben exigir una información detallada en las etiquetas de los alimentos. | Imagen: Gobierno de Aragón (CC BY-NC-ND 2.0)
Desde el pasado 13 de diciembre ya es obligatorio para las todas las empresas españolas el cumplimiento de la nueva normativa sobre información alimentaria. Una vez transcurrido el periodo transitorio de tres años desde la entrada en vigor del Reglamento 1169/2011 aprobado po