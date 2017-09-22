FACUA critica que la promotora de Lady Gaga siga sin atender a los afectados por las cancelaciones
Días después de anunciar que los conciertos en Barcelona se posponen a 2018, muchos afectados siguen sin recibir respuesta de Live Nation. Ticketmaster España advierte de que no asumirá los gastos derivados.
FACUA.org
España-22/09/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción denuncia que, cuatro días después de que la promotora Live Nation anunciara la cancelación de dos conciertos de Lady Gaga en Barcelona por los problemas de salud de la artista, la empresa sigue sin atender las reclamaciones de los afectados