FACUA critica que los intereses de los consumidores no se han puesto por encima de los de Nestlé en la gestión de la alerta sobre sus leches infantiles
La Federación lamenta las contradicciones entre las informaciones facilitadas por Nestlé y el Ministerio de Sanidad y Consumo.
FACUA.org
España-23/11/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) critica que los intereses de los consumidores y su derecho a la información no se han puesto en primer lugar en la gestión de la alerta alimentaria de las leches infantiles de Nesté, cuyas circunstancias no se han