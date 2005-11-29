FACUA critica que numerosas ciudades adelanten innecesariamente el alumbrado navideño mientras a los usuarios se les recomienda el ahorro energético
La Federación también denuncia que mientras cada vez resulta más preocupante el nivel de endeudamiento de las familias españolas, desde determinadas administraciones públicas se desarrollen actividades encaminadas a promover que se lancen de forma prematura a la vorágine del consumismo navideño.
FACUA.org
España-29/11/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) critica que numerosas ciudades españolas estén adelantando innecesariamente el alumbrado navideño mientras a los usuarios se les recomienda el ahorro energético.
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