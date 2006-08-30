FACUA critica que Red.es minusvalore el apagón de los dominios .es y demanda medidas para evitar que se repita
La entidad pública argumenta que el acceso a las webs "ha permanecido operativo gracias a la memoria caché de los servidores que utilizan la mayoría de proveedores de acceso a Internet".
FACUA.org
España-30/08/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) critica que Red.es haya minusvalorado el grave apagón de los dominios .es sufrido ayer durante alrededor de dos horas y demanda a la entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Co