FACUA critica que Telefónica siga sin bajar las llamadas a móviles y aplique nuevas subidas en las locales y el alquiler de terminales
Demanda que las líneas 902 se incluyan en las tarifas planas en llamadas a fijos que oferta la compañía.
FACUA.org
España-04/10/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) critica que las nuevas tarifas que aplicará Telefónica de España a partir del próximo 1 de enero sigan sin repercutir a los usuarios las importantes bajadas de los precios mayoristas de fijo a móvil d