Nuestras acciones

FACUA critica que Telefónica siga sin bajar las llamadas a móviles y aplique nuevas subidas en las locales y el alquiler de terminales

Demanda que las líneas 902 se incluyan en las tarifas planas en llamadas a fijos que oferta la compañía.

FACUA.org
España-04/10/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) critica que las nuevas tarifas que aplicará Telefónica de España a partir del próximo 1 de enero sigan sin repercutir a los usuarios las importantes bajadas de los precios mayoristas de fijo a móvil d

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos