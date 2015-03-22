FACUA defiende la gestión pública del agua frente a su privatización y mercantilización
Con motivo del Día Mundial del Agua el 22 de marzo, la asociación apuesta por un manejo de este recurso esencial con transparencia, sostenibilidad, participación ciudadana y respetuoso con el medio ambiente.
FACUA.org
España-22/03/2015
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