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FACUA defiende la gestión pública del agua frente a su privatización y mercantilización

Con motivo del Día Mundial del Agua el 22 de marzo, la asociación apuesta por un manejo de este recurso esencial con transparencia, sostenibilidad, participación ciudadana y respetuoso con el medio ambiente.

FACUA.org
España-22/03/2015
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FACUA-Consumidores en Acción defiende la gestión pública de un bien esencial como es el agua, frente a su privatización y mercantilización. Con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua el 22 de marzo, la asociación apuesta por un ma

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