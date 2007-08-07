FACUA demanda a las comunidades autónomas que inmovilicen de forma cautelar las explotaciones ganaderas con vacuno británico
Pide al Ministerio de Agricultura que impulse esta medida de precaución ante la posibilidad de que más granjas del Reino Unido estuviesen afectadas por brotes de fiebre aftosa.
FACUA.org
España-07/08/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) demanda a las comunidades autónomas que procedan a la inmovilización cautelar de las explotaciones ganaderas ubicadas en sus territorios en las que haya vacuno procedente del Reino Unido.
FACUA considera que esta