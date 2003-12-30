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FACUA demanda a los ayuntamientos y las comunidades autónomas que cumplan sus funciones de control sobre los cotillones

La Federación denuncia que todos los años se celebran numerosos cotillones sin licencia y recomienda a los usuarios que hagan cumplir sus derechos.

FACUA.org
España-30/12/2003
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) demanda a los ayuntamientos y las comunidades autónomas que cumplan sus funciones de control sobre las fiestas que se celebrarán la próxima Nochevieja para evitar la celebración indiscriminada de cotillones

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