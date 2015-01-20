FACUA demanda a Sanidad que deje de retrasar la decisión de la compra de los fármacos para la hepatitis C
La asociación recuerda que además de salvar vidas ahora, a la larga los nuevos fármacos supondrán un ahorro para el Sistema Nacional de Salud.
FACUA.org
España-20/01/2015
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Cada día mueren doce personas a causa de la hepatitis C en España. | Imagen: Josué Goge (CC BY 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción ha enviado un escrito al ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, en el que le exige que deje de retrasar las decisiones con la excusa de la elaboración de más informes y resuelva de una vez la compra de los medicamentos necesarios para atender