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FACUA demanda a Soria que acate una sentencia del Supremo y recomponga el Consejo de Consumidores y Usuarios

El requisito que impidió la entrada de FACUA ha sido declarado nulo por el alto tribunal.

FACUA.org
España-02/06/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha demandado al ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, que acate una sentencia del Tribunal Supremo y recomponga el Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU). El requisito que impidió la entrada de FACUA ha sido declarado nulo por el alto tri

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