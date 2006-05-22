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FACUA demanda a Zapatero que respete la libertad de elección de los afectados por el presunto fraude filatélico y no limite a diez organizaciones de consumidores la financiación para su defensa

FACUA, con una Plataforma de más de 13.000 afectados, ha sido excluida de las ayudas del Gobierno para su defensa por el mero hecho de no tener una antigüedad de cinco años en el Registro de Asociaciones de Consumidores nacional.

FACUA.org
España-22/05/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha dirigido una carta al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la que le demanda que respete la libertad de elección de los afectados por el presunto fraude filatélico y no limite

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